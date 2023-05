Aus vielen evangelischen Gemeinden soll in Düsseldorf eine Groß-Gemeinde werden Personalengpass in den Süd-Gemeinden

In der Gemeinde Düsseldorf-Süd geht man auch deswegen einen anderen Weg: Per Stellenanzeige wird ein/eine Gemeindepädagoge(in) unbefristet in Vollzeit gesucht, mit dem die Gemeinde neue Schwerpunkte setzen und der die Seelsorger entlasten kann. In der Stellenbeschreibung heißt es: „Haben Sie Lust auf die Entwicklung und Umsetzung thematischer und religionspädagogischer Angebote, Gestaltung von Gottesdiensten, Vernetzung, Ehren- und Öffentlichkeitsarbeit?“ In der Gemeinde von Florian Specht fängt zum 1. August der neue Kirchenmusiker an. Specht sagt: „Wir haben in unseren Gremien besprochen, dass das ein Schwerpunkt unserer Arbeit sein soll.“