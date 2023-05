Verkehrswende in Düsseldorf Getrennte Grünphasen für Radler und Autos

In ihrem gemeinsamen Antrag begründen die Parteien ihr Anliegen auch mit schweren Unfällen in der Vergangenheit. Im Dezember 2022 war eine Radlerin gestorben, nachdem sie am Mörsenbroicher Ei von einem Lkw erfasst worden war. Zuletzt war an der Ecke Witzelstraße und Moorenstraße eine Radfahrerin lebensgefährlich verletzt worden, nachdem zwei Autos beim Abbiegen einen Auffahrunfall hatten. Zudem weisen die Verkehrspolitiker auf die „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“ hin, wonach an Knotenpunkten „besonderes Augenmerk auf die Entschärfung des Konflikts zwischen geradeaus fahrendem Radverkehr und rechts abbiegenden Kraftfahrzeugen bzw. aus der Gegenrichtung links abbiegenden Kraftfahrzeugen zu legen“ sei. Der politische Antrag sei zudem Ergebnis einer Debatte in der „Kleinen Kommission Radverkehr“.