Düsseldorf-Pempelfort Supermarkt mit Schusswaffe überfallen - Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Düsseldorf sucht dringend Zeugen, nachdem am frühen Freitagmorgen um kurz vor 6 Uhr ein Supermarkt in Pempelfort überfallen wurde. Eine Mitarbeiterin wurde in der Filiale mit einer Schusswaffe bedroht. Zwei unbekannte Räuber sind mit erbeutetem Bargeld flüchtig.