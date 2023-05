Workshops, Diskussionen und ein Fest Nachhaltigkeit, die Spaß machen soll

Workshops wie Upcycling-Nähen und „Selbstgemachte vegane Brotaufstriche“ bringen Besuchern unterschiedliche Themen anhand von Aktivitäten näher. Eine Kleidertauschparty in Kooperation mit Greenpeace sowie eine Diskussionsrunde zur nachhaltigen Kommunikation mit der Methode Dynamic Facilitation gemeinsam mit dem Forum Demokratie stehen beim Bürgerhaus Salzmannbau auf dem Programm. BauKinderKultur bietet einen Stoffdruck-Workshop für Klein und Groß an, in dem „Aus alt neu“ wird. Beim Bürgerhaus Bilk können Bienenhotels und Hochbeete im Eigenanbau angefertigt werden. Die Bienenhotels werden im nahe gelegenen Florapark gebaut, die Hochbeete vor dem Bürgersaal an den Arkaden bepflanzt. Eine Spielzeugtauschbörse im Bürgersaal an der Bachstraße soll zum Tauschen statt Neukaufen anregen, damit auch schon die Kleinen lernen können, Ressourcen zu schonen.