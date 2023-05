Düsseldorfer Norden Kalkumer Schützen starten in die Saison

Die Mösch ist der Vogel, der beim Königsschießen der Schützen abgeschossen wird. Während die meisten Schützenvereine ihr Möschefest am Sonntag vor dem Schützenfest feiern, würde das bei den Kalkumer Schützen mit Pfingsten kollidieren. Deshalb beschloss man vor 30 Jahren, auf die Attraktivität eines freien Donnerstags zu setzen. Die „Mösch“ war am Vatertag zweimal zu sehen: als prächtiges, goldverziertes Tier auf der Stange, das nach einem Gottesdienst zur Festwiese gebracht wurde. Und für Frühaufsteher als bescheidenere, dafür aber fertiggestellte Abschuss-Kopie. Neben den Klängen von „Frisch Auf“ erfreuten sich die zahlreichen Besucher über die Big Band „Werner Brendel“. Für die Kinder war eine Hüpfburg aufgebaut worden, und neben einem üppigen Kuchenbüffet lockte auch ein Stand mit Grill und Pommes. Zum Ausklang des Möschefests sorgte DJ „Friedl“ noch einmal für die richtige Stimmung. Michael Hermes, einer der beiden Brudermeister des St. Sebastianus-Schützenvereins zeigte sich am Abend zufrieden, wies aber auch auf die rasant gestiegenen Kosten der Logistik hin: „Da kommen etliche Tausend Euro zusammen.“ Das „richtige“ Schützenfest der St. Sebastianus Bruderschaft Kalkum wird am Wochenende nach Pfingsten gefeiert. Beginn ist am Samstag, 3. Juni, ab 19 Uhr auf dem Dorfplatz. Auch hier sorgt das Tambourcorps „Frisch Auf“ für die musikalische Einstimmung. Es folgt ein Fackelzug zum Kriegerehrenmal und eine Totenehrung. Am frühen Sonntagmorgen zieht das Tambourcorps durch Kalkum und weckt die Schützen. Die treffen sich in der Kirche St. Lambertus zu einem Festgottesdienst und zum Frühschoppen im Festzelt. Ab 13 Uhr gehört das Zelt den Kindern. Ihren Auftritt haben die Eiskönigin Elsa, ihre Schwester Anna sowie Schneemann Olaf, die den jungen Gästen von ihren Abenteuern erzählen. Nach einem Festzug der Schützen durch den Ort marschieren die bisherigen Majestäten zum Königsball im Festzelt ein.