Sport in Düsseldorf Der Angermunder Turnverein braucht dringend mehr Sportflächen

Der Angermunder Turnverein ist zum Opfer seines eigenen Erfolges geworden. Der Verein ist durch sein starkes Engagement und ein vielseitiges Angebot so beliebt, dass er inzwischen nicht mehr alle Anfragen befriedigen kann und Wartelisten einrichten musste. Was besonders dabei schmerzt ist, dass deshalb inzwischen Sportler, vor allen Dingen aus dem Fußballbereich, in die umliegenden Gemeinden wie Duisburg abwandern. „Das ist für die Sportstadt Düsseldorf ein Armutszeugnis“, sagt der erste Geschäftsführer des Vereins, Wolfgang Richter.