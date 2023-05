Düsseldorfer Innenstadt Verdächtiger Gegenstand - Berliner Allee stundenlang gesperrt

Update | Düsseldorf · Wegen eines verdächtigen Gegenstandes am Straßenrand ist die Berliner Allee in Düsseldorf ab Freitagmorgen stundenlang gesperrt worden. Bahn- und Autoverkehr waren betroffen. Erst am frühen Nachmittag konnte die Sperrung aufgehoben werden.

19.05.2023, 19:55 Uhr

12 Bilder Verdächtiger Gegenstand - Berliner Allee in Düsseldorf gesperrt 12 Bilder Foto: Christoph Schroeter

Ein verdächtiger Gegenstand ist am Freitagmorgen an der Ecke Berliner Allee und Marienstraße entdeckt worden. Daraufhin wurde die wichtige Verkehrsachse für den Bahn- und Autoverkehr gesperrt. Die Sperrung dauerte bis zum frühen Nachmittag, wurde gegen 13.10 Uhr wieder aufgehoben. Wie ein Polizeisprecher sagte, sei der Gegenstand am Morgen gegen kurz nach 8 Uhr von Sicherheitsmitarbeitern der benachbarten Bundesbank gemeldet worden. Der Verdacht, es könnte sich um einen gefährlichen Gegenstand handeln, bestätigte sich nicht. Wie sich herausstellte, war dort ein Umzugskarton mit Müll abgestellt worden. Nachdem der Gegenstand am Morgen gemeldet worden war, wurde die Berliner Allee ab der Steinstraße gesperrt, die Fahrt durch den Kö-Bogen-Tunnel war nicht mehr möglich. Auch die dort verkehrenden Straßenbahnen durften nicht mehr fahren. Polizei und Rettungsdienste waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch ein Wagen der Feldjäger der Bundeswehr stand dort, warum, wollte die Polizei nicht sagen. Auf die Frage, warum die Sperrung so lange gedauert habe, sagte der Sprecher der Polizei, man habe einen Entschärfungsspezialisten aus einer anderen Behörde anfordern müssen, ein in der Nähe stationierter Spezialist sei verhindert gewesen. Neuigkeiten aus der Region, Deutschland und der Welt finden Sie in unseren RP-Newslettern - speziell zu einzelnen Themen oder als tägliches Nachrichten-Update. Hier geht es zur Anmeldung. Kennen Sie schon unseren Düsseldorf-Podcast? Im Rheinpegel hören Sie jede Woche das Witzigste und Wichtigste aus der Landeshauptstadt. Einfach hier klicken. Hier geht es zur Bilderstrecke: Verdächtiger Gegenstand - Berliner Allee in Düsseldorf gesperrt

(csr)