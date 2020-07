Nach versuchter Brandstiftung am Hauptbahnhof : 54 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen - Ermittlungen dauern an

Foto: dpa/Marcel Kusch 11 Bilder Hauptbahnhof in Düsseldorf evakuiert - Brandstiftung

Düsseldorf Nachdem es heute Morgen zu einer versuchten Brandstiftung an einem Ladenlokal im Hauptbahnhof gekommen war, konnten die Beamten der Düsseldorfer Polizei am Nachmittag einen Tatverdächtigen festnehmen. Er wurde in Düsseltal aufgegriffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der 54-jährige Deutsche wird derzeit im Polizeipräsidium vernommen. Eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik wird geprüft. Hinweise auf eine politisch oder religiös motivierte Tat haben sich bislang nicht ergeben.

(ham)