Tiere in Düsseldorf : Zuchtanlage für Titicaca-Riesenfrösche und Feuersalamander

Stockum Im Aquazoo gibt es abseits des Publikumsverkehrs jetzt eine Zuchtanlage für die beiden bedrohten Tierarten. Wissenschaftler kämpfen um den Erhalt der Arten, die bei vom Aussterben bedroht sind.

Der Titicaca-Riesenfrosch (Telmatobius culeus) stammt ursprünglich aus dem Titicacasee, der auf der Grenze zwischen Peru und Bolivien in den Anden liegt. Dieser See umfasst eine Fläche von 8300 Quadratkilometern. Damit ist er der größte See Südamerikas und das größte Süßwasserreservat der Region. Zugleich ist der Titicacasee das schmutzigste Gewässer der Welt. Das ist ein Grund, warum der dort heimische Titicaca-Riesenfrosch vor der Ausrottung steht. Der Frosch ist in der Roten Liste der International Union for Conservation of Nature (IUCN) als bedroht eingestuft. Da diese Art nur in diesem See und seinen Zuflüssen vorkommt, ist eine Abwanderung der Tiere ausgeschlossen. Nicht nur die Umwelt hat Einfluss auf das Fortbestehen des Riesenfroschs, immer wieder wird er illegal gejagt. Rund 40.000 Tiere werden pro Jahr getötet, um sie in der traditionellen Medizin oder als Nahrung zu verarbeiten. Das Amphibienprojekt in Düsseldorf unterstützt bereits seit 2008 die Artenschutzbemühungen für den Titicaca-Riesenfrosch. In Haltungsstationen direkt am See gelang dann die Nachzucht der Frösche, sodass 2019 150 junge Tiere nach Europa transportiert wurden.