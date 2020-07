Preis der Diana : Jockey Starke sieht sich wieder an der Reihe

Andrasch Starke (li.) will am Sonntag seine Routine ausspielen. Foto: dpa/Fabian Sommer

Düsseldorf Der 46-Jährige will am Sonntag das Galopprennen „Preis der Diana“ zum siebten Mal gewinnen. Die Konkurrenz im wichtigsten Ereignis der Grafenberger Saison, das mit einer halben Million Euro dotiert ist, ist jedoch stark.

Wenn es um viel Geld geht, wollen auch viele mitlaufen. 500.000 Euro werden als Preisgeld am Sonntag im Henkel-Preis der Diana, dem wichtigsten Saisonereignis auf der Grafenberger Galopprennbahn, verteilt, doch nicht alle können sich darum bewerben. Aus Sicherheitsgründen dürfen nur 16 dreijährige Stuten in dem 2200-Meter-Rennen starten. Ein halbes Dutzend anderer möglicher Kandidatinnen muss daheim bleiben.

Das gefällt nicht allen. „Eigentlich dachte ich Anfang der Woche, ich würde mit vier Pferden laufen“, sagt Markus Klug, Trainer der Vorjahressiegerin Diamanta, „jetzt sind es nur noch zwei.“ Nur die laut dem offiziellen Rating des Verbandes höchst eingeschätzten Pferde können starten, und das schafften aus dem Klug-Stall Deia und Sea of Love nicht. „Deia gehört in dieses Rennen“, sagt der Trainer, „sie hätte gute Chancen gehabt.“ Auch eine Stute aus England durfte die geplante Reise nicht antreten.

Schon im vergangenen September mussten die Engagements für das Rennen getätigt werden. 900 Euro betrug die erste Rate, und wer sich die Teilnahme erhalten wollte, musste nachlegen. Am Ende summieren sich 6000 Euro als Startgeld, was eine wichtige Grundlage zur Finanzierung ist. Hinzu kommen Zuwendungen des Sponsors und Anteile an den Wettumsätzen, die in Zeiten, in denen keine Zuschauer auf der Bahn sind, schwierig zu kalkulieren sind. Gewettet wird im Internet, und dort war die Entwicklung zuletzt positiv.