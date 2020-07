Ladendiebstahl in der Düsseldorfer Altstadt : Mutmaßliches Diebesduo festgenommen

Ladendiebstahl in der Düsseldorfer Altstadt

Düsseldorf-Altstadt Nach mehreren Diebstahlsversuchen sowie einem Ladendiebstahl nahm die Polizei zwei junge Frauen fest. Diese müssen sich nun vor einem Haftrichter verantworten.

Zivilbeamte beobachteten am Donnerstagnachmittag zwei junge Frauen bei dem Diebstahl einer hochwertigen Handtasche in einem Laden in der Altstadt. Kurz darauf nahmen die Polizisten die beiden fest.