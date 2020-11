Außengastronomie in Düsseldorf : Wirte befürworten nach der Corona-Krise einen Umstieg auf Infrarotstrahler

Außengastronomie in Düsseldorf

Ein Heizstrahler im Außenbereich eines Restaurants. Heizpilze gelten nicht als umweltfreundlich und stehen deshalb in der Kritik. Foto: dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf Zurzeit sind für Gastronomen weitere Investitionen nicht tragbar, aber nach der Corona-Krise soll der Umstieg von Heizpilzen auf Infrarotstrahler angegangen werden. Dazu wurde ein Konzept vorgelegt.

Ein generelles Verbot von Gasheizpilzen in der Außengastronomie ist auf Grundlage des Straßenrechtes NRW nicht möglich. Das teilte die Verwaltung in einer Informationsvorlage dem Umweltausschuss am Donnerstag mit, der sie mit der Prüfung zum Verbot beauftragt hatte.