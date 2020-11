Pandemie in Düsseldorf : Hier werden die Kosten für Corona-Tests übernommen

Urlauber Thomas machte im September im Covid-19-Testzentrum am Flughafen einen Corona-Test. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Wer kann sich wo testen lassen, wann muss ich einen Corona-Test selbst bezahlen, gelten noch die Bedingungen wie im Sommer? Ein Überblick über die aktuellen Corona-Tests.

Von Hendrik Gaasterland

In Düsseldorf können sich Bürger an drei Standpunkten sowie in einigen Arztpraxen testen lassen, ob sie sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Aber nicht immer überall werden die Kosten übernommen. Ein Überblick.

Stadt In den städtischen Testeinrichtungen können sich grundsätzlich alle Personen testen lassen, die in Düsseldorf wohnen oder arbeiten und zugleich Krankheitssymptome wie zum Beispiel trockenen Husten, Halsschmerzen, Atemnot oder Fieber, Gliederschmerzen oder Halsschmerzen zeigen. Darüber hinaus können sich aktuell Kontaktpersonen der Kategorie I sowie Personen, die von der Corona-Warn-App auf ein erhöhtes Risiko hingewiesen wurden, abgestrichen werden. Zudem haben Beschäftigte in Kitas und Schulen zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien bis zu dreimal die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen. Wer sich in den städtischen Testeinrichtungen abstreichen lassen möchte, muss dafür zwingend einen Termin bei der Corona-Hotline unter 0211 8996090 (montags bis freitags von 7.30 bis 21 Uhr, samstags von 8 bis 16 Uhr) vereinbaren. Wer mit dem Auto kommt, kann den Abstrich im Drive-in vornehmen lassen. Wer über kein Auto verfügt, zu Fuß oder mit dem Rad kommen möchte, kann sich in der Diagnosepraxis abstreichen lassen. Zugang zur Diagnosepraxis sowie die Zufahrt des Drive-in erfolgen jeweils über die Siegburger Straße 15. Beide städtischen Einrichtungen sind aktuell von montags bis samstags von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Die Kosten werden sowohl für gesetzlich Krankenversicherte als auch für Privatversicherte vom Gesundheitsfond übernommen. Eine Liste der Arztpraxen, die Teil des Corona-Netzwerks-Düsseldorf sind und Covid-19-Abstriche durchführen, sind unter www.corona.duesseldorf.de zu finden.

Flughafen Die Centogene PCR-Tests stehen sowohl Passagieren als auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. Das Testzentrum ist täglich von 7 bis 21 Uhr geöffnet und befindet sich zentral im Terminal C (öffentlicher Bereich, Abflugebene) des Flughafens. Um den Test durchzuführen, müssen sich die Patienten zunächst in einem Online-Portal registrieren. Die Anmeldung kann aber auch vor Ort und auf jedem Handy oder Tablet erfolgen. Im Normalfall wird das Testergebnis nach spätestens 24 Stunden zugestellt. Die Kosten betragen 59 Euro. Die kostenlosen Reiserückkehrer-Tests werden seit dem 1. November nicht mehr angeboten.