Rechtsstreit um Coronaregeln : Altstadt-Gastronom geht juristisch gegen Clubschließungen vor

Düsseldorf Der Betreiber mehrerer Lokalitäten in Düsseldorf wehrt sich gegen die neuen Vorgaben des Landes zum Coronaschutz. Die hält er gleich aus mehreren Gründen für nicht gerechtfertigt.

Der Düsseldorfer Gastronom Walid El Sheihk wehrt sich gegen die Schließung von Clubs, Diskotheken und vergleichbaren Einrichtungen. Vertreten von seinem Rechtsanwalt hat El Sheikh am Montagvormittag beim Oberverwaltungsgericht in Münster beantragt, dass die seit Samstag geltende Vorgabe des Landes NRW per einstweiliger Anordnung ausgesetzt wird – und zwar möglichst innerhalb von 48 Stunden.