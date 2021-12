Pandemie im Kreis Mettmann : Erkrather Impfzentrum kommt zurück

Landrat Thomas Hendele besuchte am Donnerstag das neue Impfzentrum in der Klinik im Park in Hilden. Er drängt darauf, dass es in allen Städten Impfangebote gibt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Kreis Mettmann Der Kreis Mettmann boostert seine Impfanstrengungen durch dezentrale und mobile Impfangebote. Dazu gehört auch ein Neustart des Impfzentrums in Erkrath Hochdahl – in kleinerem Maßstab.

Nun nimmt das Impfen im Kreis wieder Fahrt auf. Seit Donnerstag wird in Hilden in der dezentralen Impfstelle in der Klinik im Park (Hagelkreuzstraße 37) geimpft – und zwar mittwochs bis freitags von 10 bis 18 Uhr.

Am Dienstag eröffnet die dezentrale Impfstelle des Kreises Mettmann in Haan in der ehemaligen Landesfinanzschule (Kaiserstraße 10 bis 12). Von 10 bis 18 Uhr können sich Personen ab 12 Jahren impfen lassen. Parkmöglichkeiten gibt es in der Tiefgarage am Neuen Markt oder am der Schillerstraße. ÖPNV-Nutzer steigen an der Haltestelle „Windhövel“ aus. In Haan wird an folgenden Terminen geimpft: Dienstag, 7. Dezember, Sonntag, 12. Dezember, Dienstag, 14. Dezember, Sonntag, 19. Dezember, bis Dienstag, 21. Dezember und Montag, 27. Dezember bis Dienstag, 28. Dezember.