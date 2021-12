Sport in Düsseldorf : Wo Integration durch Sport hervorragend klappt

Oberbilk Das Fußball-Projekt von Slavko Stanojevic wurde ausgezeichnet – und soll nun auf Basketball ausgeweitet werden. Auch einen prominenten Paten will der Initiator gewinnen.

Seit inzwischen vier Jahren läuft das Fußball-Projekt von Slavko Stanojevic, das ursprünglich an der Bergischen Kaserne initiiert wurde, um jungen Flüchtlingen die Langeweile zu nehmen. Als die Unterkunft aufgelöst wurde, folgte der Umzug in die Sporthalle am Lessing-Gymnasium in Oberbilk, die Schule stellte die Halle zur Verfügung. Die Outback-Stiftung löste die Stadt als Träger ab, als aber auch diese projektbezogene Finanzierung auslief, drohte Ende 2019 das Aus.