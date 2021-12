Impulse-Programm wird im Frühjahr veröffentlicht : Theater-Festival bekommt 200.000 Euro mehr

Düsseldorf Das Impulse Theater-Festival NRW startet im kommenden Jahr wieder in Mülheim, Köln und im Düsseldorfer FFT. Die Hoffnung auf Präsenzveranstaltungen ist groß.

Eine Phase des Umbruchs, so anstrengend sie sein mag, bietet immer auch neue Chancen. Das Impulse Theater-Festival in NRW hat die Corona-Zeit dazu genutzt, innovative digitale Formate zu erforschen, ein Nachdenken über die Situation des Freien Theaters im Lockdown anzustoßen und zukunftsträchtige Konzepte zu entwickeln. 2022 geht das wichtigste Festival der Freien Theater mit einem dreijährigen Zyklus wieder an den Start. Eingebunden sind drei Städte. Den Anfang macht vom 9. bis 19. Juli „Showcase“ in Mülheim an der Ruhr (Ringlokschuppen), gefolgt von „Stadtprojekt“ im Düsseldorfer FFT und „Akademien“ in Köln (studiobühneköln). Das ausführliche Programm wird im Frühjahr veröffentlicht.