Abend für guten Zweck in Düssseldorf : Die Kulturmetzgerei feierte Geburtstag

Abend für guten Zweck in Düssseldorf

Düsseldorf Zum Einjährigen untermauerte der Verein: Auch mit Kunst lässt sich viel Gutes tun.

Die Kulturmetzgerei eröffnete am Samstag ihre letzte Ausstellung in diesem Jahr. Der Titel lautet „Schau mir in die Augen, Kleines! Kunst mit Format“. 13 Künstler zeigen Malerei, Skulpturen und Installationen. Mit dabei sind: Karsten Breidenbroich, Sonja Brockers, Thomas Couné, Eva Lonsdorf, Andrea Mohr, Jutta Oster, Hans-Georg Peters, RaumZeitPiraten, Anna Tatarczyk, Jacques Tilly, Sabine Tusche, Ulrike Waltematheund Ute Wöhle. Für den musikalischen Rahmen sorgten French Blue & Friends.