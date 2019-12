Auszeichnung : Sheraton-Hotel ist „exzellenter Ausbildungsbetrieb“

Düsseldorf Das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel erhält die Auszeichnung „Exzellenter Ausbildungsbetrieb des Jahres“ der Hoteldirektorenvereinigung Deutschland (HDV). Das im Jahr 2013 eröffnete Haus ist von Anfang an entsprechend zertifiziert und hat in diesem Jahr ein Ergebnis von 100 Prozent erreicht.

Im Düsseldorfer Sheraton werden aktuell 22 Nachwuchskräfte zwischen 17 und 32 Jahren zu Hotelfach- und Restaurantfachleuten sowie zu Köchen und Köchinnen ausgebildet. Das Hotel befindet sich auf dem Dach des Parkhauses P3 am Flughafen Düsseldorf mit direktem Zugang zum Flughafen-Terminal. Es verfügt über 195 Zimmer und Suiten.

„Es ist ein großer Tag für uns und insbesondere für unsere Auszubildenden”, sagt Direktor Bernhard Langemeyer – er nahm die Trophäe vom HDV-Vorsitzenden Jürgen Gangl entgegen. „Diese Auszeichnung belegt, dass wir mit unserem Konzept der umfangreichen Förderung, Motivation und Mitbestimmung den richtigen Weg gewählt haben.” Sie sei zudem Anregung, sich auch weiterhin in diesem Bereich zu engagieren.

„Wer sich für eine Ausbildung in einem unserer sechs Hotels entscheidet, entscheidet sich nicht nur für einen sicheren Arbeitsplatz, sondern auch für eine Investition in die eigene berufliche Zukunft”, sagt Michael Wagner, Managing Partner bei der Munich Hotel Partners GmbH, zu der auch das Sheraton gehört. In der Hotelgruppe gehört den eigenen Angaben zufolge eine spätere Übernahmegarantie innerhalb der Gruppe zum Standard, und die Auszubildenden werden kontinuierlich während ihrer Ausbildung auf die Prüfung vorbereitet: durch monatliche Trainings zu Fachthemen, regelmäßige Feedback- und Entwicklungsgespräche sowie ein Azubimeeting.