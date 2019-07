Rheinkirmes in Düsseldorf : CC zieht mit 70 Karnevalisten über den Festplatz

Hans-Jürgen Tüllmann (CC-Geschäftsführer), Axel Both, Jula Falkenburg, Michael Laumen (CC-Präsident) und Thea Ungermann. Foto: Sebastian Kalenberg

Düsseldorf So wirklich schwungvoll klang das dreifache „Düsseldorf Helau“ von den 70 Karnevalisten, die sich zum Start des Rundgangs am Samstagmittag in der Schumacher Scheune trafen, noch nicht. „Das war noch sehr lau“, erwiderte CC-Präsident Michael Laumen lachend.

Neben den 70 Karnevalisten aus insgesamt 38 Vereinen und dem CC-Vorstand, zogen auch das Axel Both und Jula Falkenburg durch die Bierzelte. Die beiden waren erst vor zwei Wochen als Prinzenpaar für die kommende Session vorgestellt worden und hatten beim Rundgang sichtlich ihren Spaß.

CC-Pressesprecher Hans-Peter Suchand blickte mit einem zufriedenen Lächeln auf die große Gruppe: „Wir freuen uns, dass das Angebot so gut angenommen wird und sich die Präsidenten und Vorsitzenden der Vereine hier zwanglos austauschen können. Es ist ja noch Zeit bis zur nächsten Session. Deshalb wollen wir solche Anlässe nutzen, um persönliche Kontakte zu pflegen. Das ist uns besonders wichtig.“