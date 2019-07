Düsseldorfer Brauchtum : Pänz en de Bütt suchen jecke Rampensäue

Düsseldorf Die jungen Karnevalisten bereiten bereits ihre Programme für die kommende Session vor. Bei einem Workshop wollen sie neue Aktive rekrutieren, denn die Düsseldorfer Karnevalsbühnen brauchen immer Nachwuchs.

Casting Das Casting findet am 22. September um 11 Uhr im Thea­terzelt auf dem Burgplatz statt. Bewerbung an eschlepphorst@web.de oder telefonisch unter 0174 7074039

Ein Programm entwerfen, es einüben und damit auftreten: Die Arbeit bei Pänz en de Bütt verlangt den Aktiven einiges ab, zumal sie ja neben Schule oder Ausbildung stattfindet. Rund 100 Auftritte bei verschiedenen Vereinen in der Stadt und im Umland haben die Pänz insgesammt pro Jahr. Barbara Oxenfort und das Team legen Wert auf Professionalität, und das kostet: „Wenn die Pänz ihre Auftritte mit einem professionellen Redenschreiber planen sollen, muss auch ein entsprechendes Budget zur Verfügung stehen“, sagt Oxenfort. Dieses Geld kam bislang vom Comiteé Düsseldorfer Carneval (CC). Die Kooperation wurde allerdings beendet, nun unterstützt der Förderverein Düsseldorfer Karneval die Pänz. „Dessen Vorsitzender ist Josef Hinkel, mit dem ich das Projekt gemeinsam ins Leben gerufen habe“, freut sich Oxenfort. „Wir arbeiten also wieder gemeinsam für den Jugendkarneval.“ Mit im Team ist auch Oxenforts Schwester Christiane als musikalische Leitung und Ellen Schlepphorst, Jugendbeauftragte des CC, die bei den Pänz für die Organisation zuständig ist.

„Es ist wichtig, dass die Eltern ihre Kinder unterstützen, sie zum Beispiel zu den Auftritten fahren. Aber noch wichtiger ist, dass die Pänz selbst mit Leib und Seele dabei sind, denn in einer guten Show auf der Bühne stecken immer viel Zeit und Arbeit“, sagt Oxenfort. Leider, so meint sie zu beobachten, sei diese Bereitschaft, sich für eine Sache zu begeistern und viel hinein zu investieren, bei jungen Leuten immer seltener anzutreffen – auch, aber nicht nur im Karneval. Deswegen mangelt es den Düsseldorfer Jecken seit Jahren an Nachwuchs, der bereit ist, aktiv am Winterbrauchtum mitzuarbeiten.