Neuer Chor in Düsseldorf : Deutsche und Franzosen singen gemeinsam

Neuer Chor in Düsseldorf

Düsseldorf Seit April gibt es einen deutsch-französischen Chor in Düsseldorf. Im Moment wird ein Weihnachtskonzert vorbereitet.

„Es geht um gemeinsames Singen, aber es geht auch um mehr: um Völkerverständigung“, sagt Valerie Ludwig. Sie ist Leiterin des neu gegründeten Deutsch-Französischen Chores Düsseldorf. Seit April laufen die Proben, etwa 30 Sänger sind derzeit aktiv. Den ersten Auftritt hatte der Chor bei der Verleihung des Prix Abibac, einer Auszeichnung für Schüler, die einen deutsch-französischen Schulabschluss machen, am 8. Juli.

Die Idee ist allerdings nicht neu: Im Rahmen des Élysée-Vertrags zur deutsch-französischen Freundschaft entstand in den 1960er Jahren auch die Idee, gemeinsame Gesangsvereine mit Bürgern beider Länder zu gründen. Diese Chöre entstanden in den folgenden Jahren in verschiedenen Städten und organisierten sich im Dach­verband der Deutsch-Französischen Chöre, dem DFC.