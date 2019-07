Sommercamp für Düsseldorfer Flüchtlingskinder : Sportlicher Grammatikunterricht in den Ferien

Lichtenbroich/Stockum Deutsch lernen, Sport treiben und dabei mächtig viel Spaß haben, das ist beim Sommercamp für geflüchtete Kinder das Ziel.

In diesem Jahr kommen Kinder im Alter von sieben bis 13 Jahren aus den zwei Lichtenbroicher Unterkünften zum Zuge. Jeden Morgen werden sie dort abgeholt. Gemeinsam geht es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Sportpark. Bevor sich die Kinder dort ins sportliche Vergnügen stürzen können, stehen ab 10 Uhr allerdings erst einmal zwei Stunden individueller Deutsch- und Matheunterricht auf dem Plan. Dass nicht nur ein Spaßprogramm angeboten wird, findet der elfjährige Roji völlig in Ordnung. „Wir lernen hier viel und die Betreuer sind nett und zu Hause ist es in den Ferien langweilig.“ Aber auch beim anschließenden Sportprogramm werden immer wieder spielerisch Unterrichtselemente eingebaut. So müssen die Jungen und Mädchen beispielsweise einen Parcours schnell absolvieren und dabei Wörter den entsprechenden Bildern zuordnen.