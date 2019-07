Ärzte-Chor in Düsseldorf : Eine Medizin-Vorlesung der besonderen Art

Düsseldorf Satt Skalpell mal das Mikrofon, statt Patientengespräch der Auftritt vor großem Publikum: Der Medizinerchor Düsseldorf machte es erneut vor, was dabei herauskommen kann, wenn Ärzte zum Notenbuch greifen. Und so mancher der Zuhörer musste hinterher zugeben, dass man mit Hilfe von Ed Sheeran einiges über den menschlichen Körper lernen kann.

Singen setzt Glückshormone frei. Das kann einem beim anstrengenden Medizinstudium oder Klinikalltag helfen und entspannen. das weiß auch Daniel Faßbender, der im Medizinerchor mitsingt und auch dabei war beim Auftritt am Samstag im Hörsaal 3A der Uni. „Manche machen viel Sport oder lesen Bücher. Für mich persönlich ist das Musikmachen der beste Ausgleich“, sagt er. „Vielen anderen geht es genauso. Wir haben insgesamt 130 Mitglieder. Jeder Einzelne ist wirklich mit Herzblut dabei und setzt sich musikalisch wie auch auf andere Weise für den Verein ein.“ Das Motto „Klangkörper“ verpassten die Medizinstudenten der Veranstaltung am vergangenen Wochenende. Von der stimmigen Beleuchtung über die Dekoration bis hin zu den Anmoderationen der Lieder war das knapp zweistündige Konzert durchdacht und unterhaltsam arrangiert. So kündigte Moderator Laurin Haupt zum Beispiel den Phil-Collins-Klassiker „You‘ll be in my heart“ mit einer launigen Ausführung über Herzschrittmacher an. Witzig: Inhaltlich orientierte sich das Programm ganz an den Studieninhalten der Chormitglieder: Vom Herz über das Auge bis hin zur Hüfte wurden unterschiedliche Teile der menschlichen Anatomie besungen. Die Spannweite der musikalischen Möglichkeiten, die Anatomie zu beschreiben, ist enorm: Anton Bruckner und Ed Sheeran, Trio-Beiträge und Ensemble-Stücke sowie der große Klangkörper des Chors standen auf dem Programm des Musikabends. Für die musikalische Begleitung sorgte unter anderem Max Falk, der am Percussion den Rhythmus vorgab. Der Sohn des Musikproduzenten Dieter Falk ist bereits seit der Gründung des Chors mit dabei. „Wir geben immer am Ende des Semesters zwei Konzerte, das ist inzwischen zu einer schönen Tradition geworden“, erzählte er. „Der Chor ist eine tolle Gemeinschaft, und natürlich ist es großartig für mich, neben dem Studium weiter Musik machen zu können.“ Nicht nur Mediziner können im Verein Mitglied werden. So ist seit einem Jahr auch Paul Falk, der Bruder von Max, mit dabei. Der Profimusiker, der mittlerweile eine beachtliche Karriere vorweisen kann, zeigte sich begeistert vom Projekt. „Ich stelle immer wieder fest, dass viele Mediziner auch großartige Musiker sind“, sagte er und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: „Außerdem kann es nie schlecht sein, viele Ärzte zu kennen.“