Altstadt in Düsseldorf : Stadt malt 360 Kreise als Abstandsmarkierungen auf den Boden

Foto: Stadt Düsseldorf/David Young 8 Bilder Stadt Düsseldorf lässt Corona-Kreise auf den Boden malen

Düsseldorf Mit 360 weißen Kreisen auf dem Boden der Altstadt und am Rheinufer will die Stadt Düsseldorf den Menschen in Erinnerung rufen, dass sie die Abstandsregeln zum Schutz vor der Ansteckung mit dem Coronavirus weiter einhalten müssen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

70 der Abstandskreise werden am Burgplatz und auf der Freitreppe zum Rheinufer auf den Boden gemalt. Im Rheinpark werden 190 der Kreise aufgezeichnet, auf der Wiese am Apollo-Varieté weitere 100.

Dabei wird eine Farbe eingesetzt, die von alleine innerhalb der nächsten Monate verblasst, bevor die Kreise schließlich vollständig verschwinden werden.

Die Kreise haben einen Durchmesser von drei Meter und sind in einem Abstand von drei Metern voneinander platziert, damit ausreichend Platz ist, damit andere Menschen die bis zu zehnköpfigen Gruppen darin außen herum passieren können. Die Kosten für die Markierung der Abstands-Kreise betragen rund 7000 Euro.

Die Markierungen werden seit Dienstag von Mitarbeitern des Gartenamtes sowie einem vom Amt für Verkehrsmanagement beauftragten Unternehmen aufgetragen. Die Arbeitend sollen am Mittwoch und Freitag fortgesetzt werden.

„Die Kreise sollen allen Düsseldorfern und Besuchern der Stadt als deutliches Signal vor Augen führen, dass trotz aller zwischenzeitlich vorgenommenen Lockerungen das Abstandsgebot weiterhin gilt“, erklärt David von der Lieth, Chef der Düsseldorfer Berufsfeuerwehr.

Die Abstandsregeln seien weiter ernst zu nehmen und zudem besonders wichtig. Die Markierungen sollten den Menschen bei der Orientierung helfen, wie viel Abstand nötig sei, so von der Lieth. Er hatte die Idee mit den Abstandskreisen in den Krisenstab der Landeshauptstadt eingebracht.

(csr)