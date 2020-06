Freizeit in Düsseldorf : Heimatsommer-Events auf der Rennbahn geplant

Freizeit in Düsseldorf

Düsseldorf Unter der Überschrift „Heimatsommer“ soll es eine Reihe von Veranstaltungen für die Düsseldorfer geben, die den Sommer in ihrer Heimatstadt verbringen. Bis zu 200.000 Menschen mehr als in anderen Sommern werden sich hier aufhalten.

Zum Düsseldorfer Sommerprogramm „Heimatsommer“ wird auch eine Reihe von Veranstaltungen auf der Düsseldorfer Rennbahn in Grafenberg gehören. „Wir planen schöne Stunden der Entspannung und Abwechslung“, sagte Petra Schlieter-Gropp, Geschäftsführerin der Agentur Schlieter & Friends.

Hamed Shahi (Organisator Park Life und New Fall Festival) kündigte an, dass die erste Veranstaltung der Reihe Park Life am 28. Juni stattfinden wird – insgesamt werde man dabei eher auf die großen Anlagen setzen. „Wir werden leider die kleinen Parks nicht bespielen, weil wir auf die Fläche gehen müssen“, sagte er.