Kostenpflichtiger Inhalt: Demonstration und Feiern in Düsseldorf : Etliche Verstöße gegen Corona-Regeln

Bei der Anti-Rassismus-Demo, die am Samstag durch Düsseldorf zog, war Abstandhalten kaum möglich. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Partylaune in der Altstadt und am Rheinufer, dicht gedrängte Demos: Ob beim Protest oder beim Feiern – am Wochenende wurde der Mindestabstand in Düsseldorf oftmals nicht eingehalten.