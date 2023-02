HIV-Patient wurde vollständig geheilt Aidshilfe Düsseldorf dämpft Erwartungen an HIV-Heilung

Vor kurzem war bekannt geworden, dass an der Düsseldorfer Uniklinik ein HIV-Patient vollständig von seiner Erkrankung geheilt werden konnte. Bei dem sogenannten Düsseldorfer Patienten war drei Jahre nach seiner HIV-Diagnose auch eine Akute Myeloische Leukämie festgestellt worden, was eine Form von Blutkrebs ist. „Ziel der Transplantation war von Beginn an, sowohl die Leukämie als auch das HI-Virus in den Griff zu bekommen“, sagt Professor Guido Kobbe, der die Transplantation in Düsseldorf durchführte.