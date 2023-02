Rosenmontag in Düsseldorf So schön wie eh und je – Jecken feiern wieder ausgelassen

Einen kleinen Protest am Rande gab es an der Ecke Carl-Theodor-Straße und Breite Straße. Tierschützer der Organisation Peta protestierten dort gegen den Einsatz von Pferden im Brauchtum. 18 Pferde liefen in diesem Jahr mit – deutlich weniger und unter strengeren Vorgaben als früher. Auch das sei noch zu viel, sagte Stefanie Scholz von Peta Düsseldorf. Man wolle erreichen, dass die Tiere gar nicht mehr mitlaufen. In Bonn etwa war der Zug in diesem Jahr erstmals pferdefrei.