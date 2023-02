Gastronomie in Düsseldorf Viele Veränderungen bei den Traditionsgaststätten in Wittlaer

Die Entwicklung der Gastronomie ist Gesprächsthema im Dorf. So haben zurzeit zwei der drei Traditionsgaststätten in der Ortsmitte von Wittlaer, das Lokal Schmitz Lökes und das Gasthaus Peters, geschlossen. Das beunruhigt die Wittlaerer, die deshalb das Thema des Kneipenschwunds auch bei ihrem kleinen Karnevalszug am Rosenmontag aufgreifen werden. „Auch, wenn wir alle hoffen, dass uns noch Gastronomie in Wittlaer erhalten bleibt, so bauen wir doch vorsichtshalber die letzte Kneipe Wittlaers auf unseren Wagen“, sagt Zugorganisator Roman Wesolowski.