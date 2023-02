Mit einer Fußgruppe beim Düsseldorfer Rosenmontagszug „Kamelle bekommt nur der, der Helau ruft“

Immer mal wieder muss Blissi dafür sorgen, dass die Clowns wie besprochen in Zweierreihen bleiben. Und dann heißt es wieder: „Werft die Bonbons einzeln; wir haben noch nicht mal die Hälfte des Weges geschafft.“ Insgesamt sind es 5,9 Kilometer. Startpunkt an der Corneliusstraße, Endpunkt am Bilker Bahnhof. Es gibt Ecken an dieser Strecke, da sind die Jecken noch fröhlicher, noch lauter als an anderen Stellen. Die Bilker Straße ist so eine. Hier und da stehen entlang des Weges Moderatorenboxen, von denen aus die Reisholzer Quatschköpp mit dreifachem Helau begrüßt werden.