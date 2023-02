Rosenmontag in Düsseldorf D’r Zoch endlich live und ungekürzt im Fernsehen – eine TV-Kritik

Bloß gut, dass die ARD so viele Sender hat. Da kann sich der WDR jetzt in seinem Kölner Dritten ausführlichst den Feierlichkeiten in der Domstadt widmen, und der Düsseldorfer Zoch läuft ungekürzt auf One. Da konnten sich die Landeshauptstädter diesmal nicht über stiefmütterliche TV-Behandlung beklagen. Zumal kurz vor Schluss auch die ARD noch mal nach Düsseldorf schaltete, um in einer Mischung aus Livemoderation und Aufzeichnung die Höhepunkte des Zuges noch einmal zu zeigen.