Aktion vor Parteibüro in Düsseldorf „Mönche von Lützerath“ wollen Grünen Beichte abnehmen

Die Parteizentrale der nordrhein-westfälischen Grünen in der Oststraße in Düsseldorf soll am Aschermittwoch erneut zur Zielscheibe von Klimaschutz-Aktivisten werden. Etwa 15 Aktivisten im Mönchskostüm wollen den Grünen ins Gewissen reden, wie die Initiatoren am Dienstag ankündigten.