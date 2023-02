„Kommen und gehen“ in Düsseldorf Nachhaltige Mode neu in Unterbilk

Bevor sie sich selbstständig machte, war Perak im Kunsthandel beschäftigt, erst in verschiedenen Auktionshäusern, später in einer Fotogalerie, deren zehn Standorte sie betreute. „Ich habe dort alles über den Handel gelernt, was mir bis heute zugutekommt“, erzählt sie. Irgendwann hatte sie Lust auf etwas Neues, und weil sie sich schon damals für nachhaltige und fair produzierte Mode interessierte, gründete sie „Roberta“. Den Namen hat sie übrigens ausgesucht, weil ihre Lieblingsbar in Berlin – dort hat sie studiert – so heißt.