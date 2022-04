Einzelhandel in Düsseldorf : Drei Neueröffnungen in den Arcaden

Düsseldorf Die Neuzugänge: Ein Tattoo-Studio, ein Interior-Design-Store sowie die Pop-up-Gallery von „Vier Pfoten“ runden das Angebot in der Shopping Mall vorläufig ab.

In diesen Wochen können die Düsseldorf Arcaden in Bilk gleich drei Neueröffnungen vermelden. So lädt das Tattoo- und Piercing-Studio „Glorious Art“ ab sofort in seinen neuen Flagship-Store ein, um die Kunst am Körper zu zelebrieren. Für alle Interessierten an Interior-Design eröffnete „English Home“ den ersten Store auf deutschem Boden überhaupt: Der Anbieter von Produkten rund ums Wohnen bereichert das Angebot des Shoppings-Centers mit Haushaltswaren, die nicht nur dekorativ, sondern auch funktional sind. Und nicht zuletzt gewährt die international aktive Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ Gästen der Düsseldorf Arcaden in einer Pop-up-Ausstellung mit dem Namen „Erkennen. Retten. Beschützen.“ Einblicke in ihre Arbeit.