Anastacia kommt nach Düsseldorf : Die Powerfrau beendet ihre Pause

Anastacia auf der „Evolution Tour“ 2018. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Interview Düsseldorf Die US-Sängerin berichtet über ihr Leben im Lockdown und warum sie sich auf ihre aktuelle Tour freut, die sie im Oktober in die Mitsubishi Electric Halle führt.

Von Claudia Hötzendorfer

„I’m otta Lockdown“ – ich bin raus aus dem Lockdown – treffender hätte Anastacia ihre aktuelle Tour, die sie am 9. Oktober auch nach Düsseldorf in die Mitsubishi Electric Halle führt, nicht überschreiben können. Der Titel ist nicht nur eine Anspielung auf ihren ersten großen Hit „I’m otta Love“ vom 2000 erschienen Debüt-Album „Not that kind“, das ihr den internationalen Durchbruch brachte. Es ist auch ein Befreiungsschlag für die US-Sängerin, nach den letzten zwei Jahren Pandemie, wieder loszulegen.

„Ich liebe Methapern und fand, es ist eine unterhaltsame Art, dieses verrückte neue Universum, in dem wir leben, in Worte zu fassen“, gibt Anastacia im Interview schmunzelnd zu.

Info Seit 22 Jahren ein internationaler Star Herkunft Die US-Künstlerin wurde 1968 als Tochter einer Schauspielerin und eines Sängers in Chicago geboren. Karriere 2000 hatte Anastacia ihren internationalen Durchbruch mit dem Debütalbum „Not that kind“ und gleich mehreren Hits-Singles, darunter „I’m otto Love“. Zweimal musste die Sängerin aufgrund einer Krebserkrankung ihre Karriere unterbrechen. Ihr letztes Studioalbum „Evolution“ erschien 2017.

Auf die Frage, wie sie die Zeit des Lockdowns verbracht hat, holt die Sängerin ein wenig aus: „Ich glaube am Anfang ging es mir, wie allen. Ich war traurig, geschockt, es war fürchterlich zu sehen, wie viele Leben wir so schnell verloren haben. Es war einfach unvorstellbar und schwer zu verstehen, was da passierte. Inzwischen wissen wir, dass uns Corona eine Weile begleiten wird und wir einen Weg finden müssen, damit umzugehen.“

Anders als viele ihrer Kollegen hat Anastacia die Zeit allerdings nicht genutzt, um an neuem Material zu arbeiten. Warum? Das erklärt die 53-jährige so: „Ich kenne viele, die diese Zeit für eine Selbstreflexion nutzten. Sie haben Bücher geschrieben oder ein neues Album aufgenommen. Ich habe tatsächlich nichts dergleichen getan“. Lachend bilanziert sie: „Ich bin die faulste Künstlerin der Welt. Ich war sowas von überhaupt nicht künstlerisch motiviert.“

Was nicht heißt, dass es Anastacia nicht versucht hätte, im Gegenteil. Sie habe extra einen Raum, in dem sie ihre Klamotten, „vor allem aber meine Schuhe“ lagert, zu einem Studio umfunktioniert. „Tatsächlich habe ich noch nie von zu Hause aus gearbeitet“, stellt die in Chicago geborene Sängerin fest. Es wurde schnell klar, dass ihr „Schudio“ – eine Anspielung auf das Studio im begehbaren Schuhschrank – alles andere als kreativ war. „Als ich da in meinem Schudio stand, hat mich das nicht gerade umgehauen. Wer findet es schon inspirierend, beim Singen auf seine Schuhe zu starren?“, fragt die Tochter von Schauspielerin Diane Hurley lachend. Das hätten ihr die jungen Musiker einfach voraus, ist sie überzeugt. Sie wüssten mit dem Internet umzugehen, würden ihre Videos oder Songs hochladen und „machen dabei oft einen besseren Job als es eine Plattenfirma könnte. Ich bin da wohl eher old School“, ist Anastacia überzeugt und verrät augenzwinkernd, dass sie kein Instagram habe, aber Tik Tok witzig findet. „Ich verstehe diese Sachen zwar nicht, aber ich geb‘ mein Bestes.“

Also wurde es nichts mit der Arbeit an einem neuen Album im improvisierten Heimstudio. Aber vielleicht mit einer Autobiografie? Immerhin kündigt die Sängerin schon seit einigen Jahren an, ihr bewegtes Leben mit vielen Höhen und Tiefen aufschreiben zu wollen. „Ich hatte das Gefühl, ich brauche all meine Kraft während des Lockdown, mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben. Außerdem schreiben so viele Leute Bücher, ich komme kaum hinterher, die alle zu lesen.“

Der Sängerin ist jedoch bewusst, dass es für viele vielleicht hilfreich sein könnte, wenn sie ihre Geschichte einmal aufschreibt. 2003 erkrankte sie erstmals an Brustkrebs. Als er bei ihr 2013 erneut diagnostiziert wurde, ließ sie sich beide Brüste amputieren. Danach trat sie für Kampagnen ein, um über Risiken und Vorsorge aufzuklären.

Anastacia, das ist die Powerfrau, die nur so vor Energie sprüht. Das wird auch im Gespräch mit ihr deutlich. „Ich bin ein positiver Mensch“, sagt sie von sich. Ihre Einstellung habe ihr immer den richtigen Weg gezeigt. „Selbst wenn ich im Moment einer Entscheidung nicht wusste, warum. Im Nachhinein habe ich immer den Sinn erkannt und verstanden, dass mich genau das weitergebracht hat“, bilanziert sie. Daher sei die Idee der Autobiografie nicht vom Tisch, nur aufgeschoben.

Im vergangenen Jahr hatte Anastacia die Gelegenheit in der australischen Version der Show „The Masked Singer“ aufzutreten. „Ein Riesenspaß“, sagt sie rückblickend und gleichzeitig das erste Mal, dass sie wieder live vor Publikum auf der Bühne stehen konnte, seit Covid19 die Welt umgekrempelt hat.