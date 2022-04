Aufenthaltsqualität in Düsseldorf : Kleiner Platz in Derendorf soll neu gestaltet werden

Düsseldorf Die Fläche an der Ecke Collenbach-/Ulmenstraße ist bislang von Autos zugestellt. Die meisten Parkplätze würden durch eine Umgestaltung wegfallen.

Der kleine Platz am Ende der Collenbachstraße ist nicht wirklich ein Schmuckstück, obwohl die Ladenvielfalt an der Ecke zur Ulmenstraße durchaus Kontinuität aufweist: Die Derendorfer Destille gibt es dort schon eine gefühlte Ewigkeit, der türkische Obst- und Gemüsemarkt samt Metzgerei, die Pizzeria daneben oder auch das Hotel am Spichernplatz gegenüber bilden zusammen ein kleines Zentrum im Stadtteil. Nur der Platz wirkt halt so gar nicht einladend und dient lediglich als Stellfläche für Autos. Das finden zumindest SPD, Grüne und Linke in der Bezirksvertretung 1, die jetzt in einem überfraktionellen Antrag eine Neugestaltung angestoßen haben – gleichwohl unter Wegfall der meisten Parkplätze, was wiederum den Geschäftsleuten vor Ort womöglich nicht gefallen könnte.