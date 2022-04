Kliniken in Düsseldorf : Ein Raum für die verbleibende Zeit

Düsseldorf Die neue Palliativstation des Florence-Nightingale-Krankenhauses ist fertig. Dort werden Patienten körperlich und seelisch aufgebaut.

Wenn Oberärztin Susanne Heering einem nicht mehr heilbaren Patienten im Florence-Nightingale-Krankenhaus anbietet, sich doch auf die Palliativstation verlegen zu lassen, stößt sie immer wieder auf Ablehnung und hört den Satz: „Ich bin doch noch nicht so weit.“ Das liegt daran, dass vielfach eine Palliativstation mit einer Sterbestation gleichgesetzt wird. Dabei soll im Idealfall die Palliativstation eine Zwischenstation sein, in der die Patienten körperlich und seelisch aufgebaut werden, um dann in ihre häusliche Umgebung zurückkehren zu können. Das gelingt aber nicht immer. „Auch auf unserer Station wird gestorben oder der Patient kommt in ein Hospiz“, sagt Susanne Heering.