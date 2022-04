Benefizaktion für die Menschen in der Ukraine : Taffe Tätowierer als Helden

Mike Ehrmann von „Inked Stories“ in Wachtendonk ist startklar, um am Sonntag mit seinen Kollegen Tattoos für den guten Zweck anzufertigen. Der Erlös ist für die Menschen in der Ukraine. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Wachtendonk Gemeinsam mit Kollegen startet Mike Ehrmann von „Inked Stories“ einen Walkin. Der Erlös ist für die Menschen in der Ukraine. Sonntag startet die Benefizaktion ab 10 Uhr im Wachtendonker Tattoo-Studio.

Den Folgen des Krieges ganz nah zu sein, ist beängstigend, doch irgendwo spüren wir sie alle. Anfang März fuhr Mike Ehrmann, Tätowierer des Studios „Inked Stories“, nach Österreich, um einen besonderen Tattoostuhl abzuholen. Dieser Stuhl ist für den Tätowierer aus Wachtendonk ein besonderes Schmuckstück, denn er ist nicht nur bequem und dekorativ, nein, er ist auch funktional. Bei der Abholung ist er nah an der slowenischen Grenze vorbeigefahren und traf auf viel Verkehr. Die Nummernschilder verrieten, dass viele aus der Ukraine kamen auf der Flucht vor dem Krieg. Die Ukrainer saßen an den Raststätten fest, da sie kein Geld mehr für den Sprit hatten, schildert Ehrmann seine Beobachtungen. Sie hatten auch kein Geld mehr für Essen. Die Duschen an den Raststätten konnten sie auch nicht benutzen, da sie dafür hätten bezahlen müssen.

Viele Tätowierer in der Umgebung haben einen persönlichen Bezug zur Ukraine, da dort viele der weltbesten Tätowierer wohnen und arbeiten und sie mit Kollegen aus der Ukraine viele positive gemeinsame Erinnerungen teilen, erklärt der Wachtendonker. Dadurch war schnell klar: Sie müssen helfen. Mike Ehrmann sagt: „Tätowierer kommen immer so hart rüber und führen nach außen hin ein cooles Leben“, nennt er ein Klischee. Gerade weil die Tattooszene immer so taff rüberkommt, erwarte niemand, dass genau diese Menschen eine Hilfsaktion für die Ukraine starten. Doch für Ehrmann und seine Kollegen ist dies selbstverständlich. Ehrmann sagt: „Tätowierer sind die menschlichsten Menschen, die ich kenne.“

Am Sonntag machen er und seine Kollegen deswegen das, was sie am besten können, für den guten Zweck. Viele Menschen möchten ein Tattoo, doch die Wartezeiten sind lang. Im Trend ist es unter anderem, sich Tattoos aus bekannten Serien von Netflix stechen zu lassen. Am Sonntag wird ein Walkin in Wachtendonk veranstaltet bei dem Spenden gesammelt werden. Die Tattoostudios Inked Stories (Wachtendonk), ArtFaktors (Münster und Bremen), Holy Heart Tattoo (Kevelaer) und Düsterwerk Geldern machen beim Walkin mit. Die Zahnfee Kerken bietet bei dem Event Piercings an. Unterstützung gibt es von Believatattoo. Als Highlight kommt eventuell noch Anna Black von ArtFaktors aus Kiew. Auch die Frittenschmiede aus Kevelaer hat sich angeschlossen und sorgt für Currywurst und Pommes. Der gesamte Erlös wird an die Ukraine-Hilfe gespendet. Die Tätowierer werden für diesen Tag von vielen Produzenten unterstützt und mit Produkten ausgestattet. Gut zu wissen ist außerdem, dass an diesem Tag auch schon farbige Tattoos mit von der EU zugelassenen Farben möglich sind.