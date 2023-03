Kinder in Düsseldorf Kleine Abenteuer im großen Wald

Und natürlich spielen auch Tiere in freier Wildbahn eine Rolle, das fängt schon bei den Hunden an, die täglich am Üllehütt (heißt so viel wie Eulennest auf Gerresheimer Platt) vorbeikommen, „die Kinder kennen mittlerweile jeden Hund und jeden Besitzer mit Namen“, so Weyer. Auf dem Sammelplatz am Bauwagen hat zudem ein Rotkehlchen sein Nest gebaut, im Wald durften die Kinder aus sicherer Entfernung Bussard oder Marder bewundern. Und notfalls räumen die Kinder sogar den Wald auf, sammeln Pizzakartons und anderen Müll ein, „denn was in den Wald gehört und was nicht, ist natürlich auch Teil unseres nachhaltigen Ansatzes“, betont Weyer.