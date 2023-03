Basketball ART Giants setzen auf die Fans

Es ist das Rückspiel gegen die Gießen 46ers und doch ist die Zweitliga-Basketballbegegnung der ART Giants mit dem Erstliga-Absteiger (19 Uhr, Castello, Karl-Hohmann-Straße 1) eine Premiere für Giants-Headcoach Florian Flabb. „Im Hinspiel konnte ich leider krankheitsbedingt nicht mit dabei sein“, erläutert der 30-Jährige. Ohne den Strippenzieher am Spielfeldrand hatte es in Gießen eine 88:100-Niederlage gegeben. „Wir werden im erneuten Aufeinandertreffen wieder einen starken Gegner erwarten, wenngleich wir uns im Vergleich zur ersten Begegnung sicher weiterentwickeln konnten“, meint Flabb. „Gießen ist ein individuell herausragendes Team mit einem starken Trainer. Sie verfügen über sehr viel erfahrenes Personal, befinden sich aktuell aber in einer leichten Schwächephase.“