Straßenverkehrsamt in Düsseldorf Kfz-Zulassungsstelle wird für 1,6 Millionen Euro umgebaut

Ein moderneres Erscheinungsbild, kürzere Wartezeiten und ein neuer „Infopoint“ direkt am Eingang: Das sind die zentralen Punkte beim Umbau der Kfz-Zulassungsstelle, der am Montag beginnt. Auf rund 1500 Quadratmetern soll in dem Gebäude auf der Automeile am Höherweg eine „helle und ablaufoptimierte“ Schalterhalle entstehen, die im August eröffnet. Das teilte die Stadt in einer Pressemeldung mit.