Früher Düsseldorf, jetzt L.A. Mr. Music in Hollywood

Wenn Julian Scherle Musik für Filme oder Serien komponiert, kann selbst ein ausgedienter Einkaufswagen zum Musikinstrument werden. Den sogenannten Score für den Film „Princess of the Row“ (2019), den Hollywood-Star Morgan Freeman produzierte und in dem Martin Sheen mitspielt, vertonte er „quasi aus Trash“, also Müll und Schrott, wie er erzählt. Mit einem Kontaktmikrofon zog der Absolvent der Robert-Schumann-Hochschule dafür durch Los Angeles, klopfte wie ein Kind auf alte Metalltöpfe, Gläser oder Flaschen, um herauszufinden, wie das klingt. Mit einem Geigenbogen strich er schließlich über einen Einkaufswagen, den er zum Missfallen seiner Ehefrau mit nach Hause gebracht hatte. Als er ihn von der Plastikummantelung befreit hatte und mit dem Bogen darüber strich, „da fing das Teil an zu singen“, sagt Scherle.