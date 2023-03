Fußgänger in Düsseldorf Mehr Rücksicht auf Fußgänger

Fröhlich hat deshalb einen Antrag gestellt, mit dem die Verwaltung gebeten wird, bei der Vergabe der Sondernutzungserlaubnisse für Gastronomen für das Jahr 2023 am Kaiserswerther Markt (zwischen An Sankt Swidbert und Am Mühlenturm) Verbesserungen für Fußgänger zu erreichen. Dem ist die BV mit nur einer Enthaltung gefolgt. Allerdings hatte die CDU nur ihre Zustimmung erteilt, wenn sich der Antrag nicht nur auf 2023, sondern auch auf die folgenden Jahre beziehen würde. Zudem legen die Christdemokraten Wert darauf, dass nicht die gesamte Gastronomie beseitigt wird. Für Ersatzflächen sollen allerdings keine Parkplätze wegfallen.