Düsseldorfer Altstadt Wirte lagern Streik-Müll im Keller

Die ersten Folgen des diesmal dreitägigen Verdi-Warnstreiks waren am Freitag an einigen Stellen in der Altstadt zu besichtigen. Einige Mülleimer waren schon um 10.30 Uhr übervoll. Müll lag daneben. Auch stand beispielsweise bereits eine Vielzahl an Mülltonnen in der Grabenstraße, daneben lagen zahlreiche Kartons. Das Bild hatte sich am Nachmittag nicht verändert, nur dass die Kartons jetzt vom Regen durchweicht waren. Die Müllabfuhr fährt diese Woche von Donnerstag bis Samstag nicht, Verdi hat wegen der laufenden Tarifauseinandersetzung zum Warnstreik aufgerufen.