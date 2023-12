Düsseldorf im Advent Kinder schmücken Tanne vor dem Gerresheimer Rathaus

Ein weiterer Höhepunkt: Das Zentrum plus lädt am Freitag, 15. Dezember, um 17 Uhr vor das Gerresheimer Rathaus am Neusser Tor zum gemeinsamen Liedersingen ein. Begleitet werden die sicher stimmgewaltigen Barden von dem Musiker Ben Thai, die Gerresheimer Mädchen organisieren zudem Punsch. Nur bei ganz schlechtem Wetter ziehen alle Sänger in das Zentrum plus am Wallgraben um. Wer es etwas leiser mag, für den gibt es wie bei vielen Terminen an diesem Tag auch eine Alternative, wenn die Hausgemeinschaft Friedingstraße an die Hausnummer 43 einlädt. Alle weiteren Infos lassen sich auf der Webseite von „Netz gegen Armut“ unter netz-gegen-armut.de sowie bei den teilnehmenden Einrichtungen vor Ort finden.