Straßenschäden in Düsseldorf Temperaturschwankungen begünstigen Schlaglöcher

Der aktuelle Winter mit seinen häufigen Wechseln zwischen Nässe und Frost könnte für viele Schäden auf Düsseldorfs Straßen sorgen. Denn wenn Wasser in Risse und kleine Löcher eindringt und es dann in den kalten Nächten gefriert, bricht mit der Ausdehnung des Eises der Asphalt auf. Unebenheiten und Schlaglöcher (im Fachjargon Ausbrüche) entstehen, in die dann noch mehr Wasser eindringen kann.