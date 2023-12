Advent in Düsseldorf Viel Regen zum Start des Gerresheimer Weihnachtsmarktes

Nach dem verregneten Samstag war Santano Traber am Sonntag dann doch zufrieden mit der Zahl der Besucher. Er ist der Vorsitzende der Werbe- und Interessengemeinschaft Gerresheim, die den Markt auch in diesem Jahr organisiert. „Wir haben viele Schaustellerkollegen und Freunde an anderen Orten, denen es am Samstag ähnlich erging“, so Traber. „Am Sonntag sind die Besucher aber zu uns gekommen und haben sehr viel positives Feedback gegeben.“ Ein beliebtes Fotomotiv sei etwa der drei Meter hohe Weihnachtsmann. Auch die Beleuchtung komme gut an. „Und wir konnten in diesem Jahr die Glühweinpreise halten“, sagt Traber. An der Hütte kostet das Heißgetränk vier Euro.