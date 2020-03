Coronavirus in Düsseldorf : Dieter-Forte-Gesamtschule sagt Unterricht ab

Coronavirus in Düsseldorf

Eine Krankenschwester steckt eine Probe mit einem Nasenabstrich eines Patienten, der auf das Coronavirus getestet wird, in einen Behälter. Foto: dpa/Jean-Christophe Bott

Düsseldorf Nachdem eine Lehrerin der Dieter-Forte-Gesamtschule in Düsseldorf-Eller nachweislich mit dem Coronavirus infiziert ist, hat die Schule nun den gesamten Unterricht abgesagt.

Nun haben sich aber wohl so viele Lehrer der Schule krankgemeldet, dass der planmäßige Unterricht am Freitag nicht mehr organisiert werden könne, schreibt die Schule bei Facebook. „Die Schülerinnen und Schüler haben daher einen häuslichen Studientag – Unterricht in der Schule findet nicht statt“, heißt es dort weiter. Falls doch Kinder zu Schule kommen würden, sei eine Betreuung und Aufsicht durch einen Notdienst sichergestellt.