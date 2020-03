Neuzugang im Fuhrpark : Stadt bekommt erstes Wasserstoffauto

Wasserstoff gibt es an speziellen Tankstellen. Foto: dpa-tmn/Harald Dawo

Die Stadtverwaltung testet die neue Technologie und kauft ein Fahrzeug von Toyota. Die Reichweite ist allerdings begrenzt, zudem fehlen noch Tankstellen.

Das Rathaus gibt Gas – mit Wasserstoff. Im April soll das erste wasserstoffbetriebene Auto in den Fahrzeugpool der Stadtverwaltung aufgenommen werden. Kostenpunkt: rund 72.000 Euro. Eigentlich als Test geplant, wird der Toyota „Mirai“ gleich komplett genutzt. Wasserstoff-Autos geben null Emissionen ab – aus dem Auspuff kommt nur Wasserdampf.

Auf die Umweltspur dürfen – wie bei allen Bürgern – auch aus dem Rathaus nur Autos mit E-Kennzeichen. Wasserstoff-Autos haben eine solche Plakette, weil der Wasserstoff in Kombination mit Sauerstoff Strom produziert, der den Motor antreibt. „Düsseldorf ist beteiligt an der Modellregion Wasserstoff-Mobilität“, so ein Stadtsprecher – daher sei die Anschaffung eines ersten Autos zum Ausprobieren sinnvoll.